О чем идет речь в первом пункте Плана победы: Зеленский рассказал

Приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы для нашей страны реальными шагами к миру, уверен президент.

В первом пункте Плана победы говорится о вступлении Украины в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Хорватии.

"Имеет ли Украина место в НАТО? Если так и это будет должным образом подтверждено, пути геополитически проиграют. Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру... Без геополитической определенности мир невозможен", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долгосрочной стабильности.

"Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий по завершению войны не позднее 2025 года", – подытожил он.

Читайте также: