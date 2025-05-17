О чем на самом деле договорились в Стамбуле: Путин не согласился прекратить огонь, теперь мяч на стороне Трампа

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Трамп также хотел немедленного прекращения огня. Украина согласилась еще во время переговоров в саудовской Джидде в середине марта. Тогда, напомним, американцы предложили формулу временного 30-дневного прекращения огня с возможностью пролонгации. Но Путин свое согласие за эти два месяца так и не предоставил. Он постоянно затягивал время, предъявляя крайне шизофренические требования, вроде остановки поставок западного оружия Киеву и мобилизации в Украине. В Кремле постоянно отмечали, что прекращение огня невозможно без согласования более широкой рамки урегулирования войны. По версии Путина, это полная капитуляция Украины.

Однако, как только Трамп начал угрожать выходом США из переговорного процесса (хотя на самом деле команда Трампа глубоко в нем никогда и не была, играя на стороне России, или, в лучшем случае, в нейтралитет), Путин заявил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной уже в четверг, 15 мая. Белый дом, очевидно, воспринял это как уступку со стороны Кремля, потому что действующий президент США никогда не разбирался в причинах этой войны. Хотя Путин также сказал, что это будет продолжение стамбульских переговоров весной 2022 года. Однако Трамп настоял, чтобы Украина поехала в Стамбул.

В ответ президент Зеленский вполне логично заявил: «Буду ждать Путина в Турции». Ибо все решения в России принимает только один известный всем человек. Параллельно Киев заручился поддержкой ключевых европейских столиц, призывая Москву к немедленному прекращению огня уже с 12 мая, иначе Россию ждут еще более болезненные санкции. Однако Трамп, в очередной раз пойдя на уступки Путину, не просто настоял на необходимости переговоров с россиянами в Турции без предварительного установления режима прекращения огня, но убедил лидеров ЕС пока прекратить санкционные угрозы в адрес России.

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Итак, чем завершились первые за три года переговоры украинской и российской делегации в Стамбуле, кроме единственного для нас очень важного решения — согласия Москвы на обмен пленными «1000 на 1000» уже в ближайшее время — будет ли их продолжение, читайте в материале ТСН.ua.

Требования Москвы: с чем россияне приехали в Стамбул

Как и ожидалось, кроме принципиального согласия россиян на обмен пленными в формате «1000 на 1000», никаких других сдвигов, как возвращение похищенных украинских детей или прекращение огня, стамбульские переговоры не принесли. Собственно, и не могли, потому что накануне США и ЕС постоянно шли на уступки Кремлю. Так что Украина говорила с Россией на этих переговорах не с позиции силы.

Сразу было ясно, что Путин не поедет в Турцию, чтобы встретиться с Зеленским. Он считает, что дальнейшую судьбу не только Украины, но и всей Европы должны решать Россия и США. Глава Кремля стремится к чему-то вроде Ялты-2, чтобы разделить сферу влияния. И надо сказать, что Путин получает положительные для себя сигналы из Вашингтона. К примеру, сразу после окончания стамбульских переговоров, посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Соединенные Штаты начнут переговоры с европейскими союзниками по сокращению американских войск в Европе позже в этом году. И очень показательно, что это заявление было сделано по окончании неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Турции, в Анталии.

Еще в среду, 14 мая, когда главой российской делегации на переговорах в Стамбуле Путин назначил своего помощника Владимира Мединского, стало ясно, что Кремль не настроен на какие-либо серьезные переговоры.

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Во-первых, до этого Москва не согласилась на безусловное прекращение огня, потому что США и ЕС пошли на уступки, больше не увязывая это с введением санкций против России до начала каких-либо переговоров.

Во-вторых, российская делегация все же уехала в Стамбул, потому что Путин хочет сохранить участие Трампа в этом процессе.

В-третьих, глава Кремля хочет зацементировать так называемые стамбульские договоренности (весной 2022 года, когда российские войска еще стояли под Киевом, РФ требовала сокращения численности украинской армии; расширение использования русского языка) и тому подобное, с которыми Путин носится три года, уже при администрации Трампа.

Именно поэтому, по информации Sky News, на переговорах в Стамбуле Россия продолжила выдвигать нереалистичные требования, как вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Путин еще в сентябре 2022 года незаконно записал в российскую конституцию, для установления режима прекращения огня. Звучали и угрозы. Как сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл, Мединский вроде бы убеждал, что Россия готова воевать вечно и захватить еще и Харьковскую и Сумскую области.

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Убедить Трампа: главная цель переговоров в Турции

Украина вместе с ЕС тоже хотят сохранить Трампа в этом процессе и наконец-то убедить его в нежелании именно Путина заканчивать войну. Поэтому украинская делегация согласилась приехать в Стамбул в пятницу, 15 мая, на первые более чем за три года переговоры с россиянами. Хотя до этого мы и настаивали только на личной встрече украинского президента с главой Кремля, потому что только Путин, как известно, принимает в России все важные решения.

«И много вопросов, которые можно решить только в случае встречи лидеров. Ведь, учитывая сложность вопросов и природу РФ, где практически каждый стоящий на кону вопрос может быть решен только президентом Путиным, мы с нетерпением надеемся, что саммит (Зеленского и Путина — Ред.) состоится как можно быстрее», — заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, находившийся в украинской делегации.

Находясь с визитом в страны Среднего Востока на этой неделе, Трамп даже заявлял, что может лично прилететь в Турцию на переговоры в случае серьезных сдвигов. Но впоследствии он очень быстро изменил свое мнение. Однако не в сторону введения более действенных санкций против России за несогласие прекратить огонь. Трамп заявил, что ничего не произойдет, пока он не встретится с Путиным. А позже президент США в очередной раз отказался назвать Путина препятствием на пути к прекращению войны, зато критически выразившись в адрес Владимира Зеленского, вспомнив скандал в Овальном кабинете 28 февраля во время визита украинского президента в Вашингтон.

«Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И, я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее», — добавил Трамп, выражая, очевидно, надежду на договоренность с Путиным.

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Команда Трампа и он лично сознательно ли идут на дальнейшие уступки Путину, действительно ли продолжают не понимать причин этой войны и подлинных мотивов Кремля. Однако это неудивительно. Спецпосланник Трампа Стив Виткофф, уже трижды лично проводивший многочасовые переговоры с Путиным в России, рассказал The Atlantic, что углубляет свои знания по международной политике благодаря просмотру фильмов на Netflix, таких как «Поворотный момент: Война во Вьетнаме».

После встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре в четверг, 15 мая, на следующий день Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Албании. И прямо с полей этой встречи лидеры Украины, Франции, Германии, Британии и Польши позвонили по Трампу. Это был уже второй звонок президенту США в таком формате. Первый состоялся 10 мая, когда в Киев приезжали Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Дональд Туск. Тогда они вроде бы согласовали свою позицию давления на Путина, увязав несогласие России на прекращение огня с новыми санкциями. Однако после этого, как известно, США начали давить и на Киев, и на ключевые европейские столицы, чтобы переговоры в Стамбуле состоялись без предварительных условий или санкций против России.

Эти уступки ярко проявились в поведении и заявлениях Мединского по завершении переговоров. К примеру, в интервью российскому федеральному каналу он процитировал будто бы Наполеона, сказав, что, «как правило, всегда война и переговоры ведутся одновременно». Хотя никакие исторические источники не фиксируют такие слова Наполеона. Цитировал Мединский и якобы Отто фон Бисмарка: «Никогда не пытайтесь обмануть россиян и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно россияне всегда приходят за своим». Однако ирония в том, что подлинность этой цитаты опровергло даже военно-историческое общество, которое создал и возглавляет Мединский.

Находясь в Албании, европейские лидеры, например премьер Италии Джорджа Мелони и другие, заявляли, что Стамбул наглядно продемонстрировал, кто именно мешает долговременному миру в Украине, имея в виду Россию и Путина. Также издание сообщает, что в ключевых европейских столицах не верят, что Трамп выполнит свои предварительные угрозы по введению вторичных санкций и банковских ограничений против России и ее приспешников.

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По словам Макрона, во время совместного телефонного разговора с Трампом, пять европейских лидеров, включая президента Зеленского, пытались донести до президента США, что Путин не реагирует на американские требования ни о перемирии, ни о встрече на уровне руководства стран. Стали ли для Трампа и европейских лидеров стамбульские переговоры последней каплей? Это мы, очевидно, увидим уже в ближайшее время. Пока же Украина и Россия готовят свои наработки по условиям установления режима прекращения огня, очевидно, уже предоставивших друг другу. Как и до следующей встречи. Однако не факт, что она состоится.

Дата публикации 20:50, 16.05.25 Количество просмотров 41 Вживую из Стамбула! Сергей Кислица! О чем Украина договорилась с Россией?