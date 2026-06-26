О чем прежде спрашивают освобожденные из плена военные: Юсов поделился эмоциями героев

Обмен пленными 26 июня 2026 года / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В пятницу, 26 июня, Украина провела большой обмен пленными . После возвращения на родную землю военные не только связывались с родными, но и расспрашивали о состоянии дел в государстве и успехах нашей армии на фронте. Многие из них находились во враждебной изоляции еще с самого начала полномасштабного вторжения.

О первых минутах общения освобожденных из неволи героев рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в слоте «1+1».

Первые вопросы к родным и собратьям

По словам представителя разведки, после длительного информационного вакуума военных больше волнует судьба родных городов и общая ситуация на передовой. Кроме глобальных новостей, бойцы стремятся узнать свои семьи, ведь за годы разлуки их дети успели вырасти, закончить школы или получить спортивные награды. Семьям придется постепенно заполнять этот утраченный участок жизни, однако психологи уверены в их успешном восстановлении.

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«Какие населенные пункты оккупированы, какие нет, боремся ли, как? И, конечно, много личных вопросов, потому что за этот период более четырех лет родились и выросли дети», — поделился Андрей Юсов.

Внутреннее состояние и дух защитников

Домой удалось вернуть бойцов совершенно разных возрастов, самым молодым из которых исполнилось 26 лет. Многие вернулись с последствиями тяжелых ранений и обостренными хроническими заболеваниями из-за бесчеловечных условий содержания в плену. Несмотря на колоссальное физическое истощение, освобожденные воины демонстрируют чрезвычайный оптимизм и несокрушимость.

«В каком бы тяжелом состоянии ни возвращались… там есть огонь в глазах, жизнь в глазах, и, конечно, любовь к Украине», — подчеркнул представитель ГУР.

Обмен пленными — последние новости

Напомним, сегодня государственную границу в Черниговской области пересекли автобусы, которыми удалось вывезти из российской неволи 160 украинских военнослужащих. Значительная часть этих защитников находилась в плену более четырех лет, в том числе мужественные защитники Мариуполя и «Азовстали».

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Сейчас все они отправились вглубь страны, где героев ждет тщательное медицинское освидетельствование. Кроме физического лечения, бойцы нуждаются в мощной психологической помощи и очень длительном процессе реабилитации.

Между тем, Украина уже активно готовит новый обмен пленными , чтобы как можно быстрее вернуть домой следующую группу наших защитников. В настоящее время все уволенные бойцы обеспечены медицинской помощью и находятся под пристальным наблюдением врачей.

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