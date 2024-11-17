О чем свидетельствует сегодняшняя ракетная атака РФ: посол Германии ответил

Посол Германии уверен, что Путин еще раз продемонстрировал, что не хочет переговоров с Украиной.

Посол Германии в Украине Мартин Егер считает, что последняя российская атака по инфраструктуре Украины демонстрирует нежелание России начать переговоры.

Об этом дипломат написал в соцсети X (Twitter).

По его словам, своими действиями Россия доказывает, что выбирает эскалацию.

"Сегодня утром Россия атаковала энергосистему Украины. Это одна из сильнейших ракетных атак с февраля 2022 года. Президент Путин ведет войну против гражданского населения Украины. Россия выбирает эскалацию, не хочет переговоров", – написал Егер.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины.

За ночь и утро РФ выпустила 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона.

В частности, во Львовской области из-за падения обломков вражеской ракеты загорелись гаражи и автомобиль. Погибла 66-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в автомобиле. Кроме того, в результате российской атаки на Одесщине погибли два человека. Еще два человека погибли в Николаеве. Одна из погибших была беременна.

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