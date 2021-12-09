О домашнем насилии можно заявить онлайн: "горячая линия" будет работать круглосуточно

На государственном сайте можно получить бесплатные и конфиденциальные психологические и юридические консультации.
С четверга, 9 декабря, пострадавшие от домашнего смогут в режиме онлайн получили возможность подать анонимную жалобу о правонарушениях, сформировать информацию для правоохранительных органов, а также отследить действующий статус и ход рассмотрения обращения.
Об этом сообщили на Facebook-странице Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
На сайте, который будет работать круглосуточно, можно получить ключевую информацию о проблемах домашнего насилия, в частности, по алгоритму противодействия этому явлению.
На интерактивной карте можно получить информацию о количестве обращений, которые были переданы в органы исполнительной власти, и о количестве предоставленных консультаций жертвам домашнего насилия.
На сайте горячей линии 15-47 будут прорабатываться и регистрировать обращения по торговле людьми, предотвращение и противодействие домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей или об угрозе совершения такого насилия. Также здесь будут предоставляться бесплатные и конфиденциальные информационные, психологические и юридические консультации.
Напомним, суд в Полтаве вынес приговор 20-летнему жителю Машевского района, который в мае этого года изнасиловал родную сестру.
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