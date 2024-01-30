"О, это же вешенки! Можно сразу на сковородку": в плацкарте "Укрзалізниці" возле окна выросли грибы (фото)

В одном из пассажирских вагонов "Укрзалізниці" прямо у окна выросла целая колония грибов. Их обнаружили у боковой полки в плацкартном вагоне.

Об этом сообщили в группе "Грибы Украины" в Faceook.

Галина Краснобрижа, обнародовавшая фотографии, отметила, что они сделаны в январе этого года в одном из поездов, курсирующих в Харьковскую область. Также она попросила микологов рассказать, какие именно грибы выращивает в вагонах "Укрзалізниця".

Сообщение в группе "Грибы Украины"

Пользователи соцсети определили, что это вешенки, и начали делать шутливые предположения о вагоне-ресторане и дополнительном сервисе, а также делиться рецептами приготовления таких грибов:

Грибы в поезде "Укрзализныци"

Вешенки! Еще и на шару!

Так это же вешенки… съедобные… УЗ еще может дополнительные средства за это брать.

Я не понял, а чего вы жалуетесь? Это свежий завтрак в постель! Только вырос и сразу в рот! Такого сервиса даже в Европе нет.

Новое веганское меню от Клопотенко для УЗ.

Можно сразу на сковородку.

В развитие темы: по чем килограмм?)

Пишут, вагон-ресторан))

Тогда, может, проводники так подрабатывают — выращивают грибы в вагонах). А, может, это фирменные?

Пока доедете из Харькова до Киева и грибов нажарите, если у проводника есть сковородка.

Грибы в вагоне поезда / Фото: из соцсетей

Напомним, ранее в поезде "Кременчуг-Ворохта" грибы проросли прямо под сиденьем.

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