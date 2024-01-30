"О, это же вешенки! Можно сразу на сковородку": в плацкарте "Укрзалізниці" возле окна выросли грибы (фото)

Сеть разразилась шутками, пользователи начали делиться рецептами приготовления.
В одном из пассажирских вагонов "Укрзалізниці" прямо у окна выросла целая колония грибов. Их обнаружили у боковой полки в плацкартном вагоне.
Об этом сообщили в группе "Грибы Украины" в Faceook.
Галина Краснобрижа, обнародовавшая фотографии, отметила, что они сделаны в январе этого года в одном из поездов, курсирующих в Харьковскую область. Также она попросила микологов рассказать, какие именно грибы выращивает в вагонах "Укрзалізниця".
Пользователи соцсети определили, что это вешенки, и начали делать шутливые предположения о вагоне-ресторане и дополнительном сервисе, а также делиться рецептами приготовления таких грибов:
- Вешенки! Еще и на шару!
- Так это же вешенки… съедобные… УЗ еще может дополнительные средства за это брать.
- Я не понял, а чего вы жалуетесь? Это свежий завтрак в постель! Только вырос и сразу в рот! Такого сервиса даже в Европе нет.
- Новое веганское меню от Клопотенко для УЗ.
- Можно сразу на сковородку.
- В развитие темы: по чем килограмм?)
- Пишут, вагон-ресторан))
- Тогда, может, проводники так подрабатывают — выращивают грибы в вагонах). А, может, это фирменные?
- Пока доедете из Харькова до Киева и грибов нажарите, если у проводника есть сковородка.
Напомним, ранее в поезде "Кременчуг-Ворохта" грибы проросли прямо под сиденьем.
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