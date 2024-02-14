О каком оружии для Украины договорились на "Рамштайне": Умеров отчитался

Официально начала свою работу Коалиция дронов, к которой присоединились 8 государств.

В среду, 14 февраля, министр обороны Рустем Умеров отчитался о результатах 19-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Об этом говорится в его сообщении на Facebook.

По словам министра, Украина усиливает противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним.

“Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство”, — отметил он.

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Кроме того, идет работа над совместным со странами Запада производством артиллерийских систем и снарядов. "Уже есть результаты", — заверил министр.

Относительно поставок Украине истребителей F16 работа идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами.

Рустем Умеров также сообщил, что украинская армия будет больше обеспечена боевыми дронами.

“Усиливаем взаимодействие с партнерами по вопросу беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия”, — отметил министр, поблагодарив за лидерство Латвию.

В Коалицию по разминированию официально присоединились 20 стран, лидером в ней является Литва.

Рустем Умеров отдельно поблагодарил США и главу Пентагона Ллойда Остина, председательствовавшего на заседании.

"Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий — как на земле, так и в море и на небе", — подытожил чиновник.

Напомним, Украина получит от Канады 60 миллионов долларов в поддержку истребителей F-16. Эти средства будут использованы для обслуживания боевых самолетов.

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