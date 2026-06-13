О лете и речи нет: погода в Украине окончательно испортится, надвигаются новая волна похолодания и шквалы

Фото иллюстративное / © pexels.com

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Атлантические циклоны принесут в Украину резкое похолодание и грозовые дожди.

13–14 июня в Украине ожидается понижение температуры воздуха до +17…+23 градусов, и лишь на востоке и юго-востоке в субботу еще сохранится жара до +29 градусов. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, кратковременные дожди с грозами в субботу пройдут на востоке и вечером на западе, тогда как в воскресенье осадки переместятся в западные, северные и центральные области.

В то же время о понижении температуры в эти выходные предупреждает руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, периодически будут идти кратковременные дожди, местами возможны грозы. В ночные часы столбики термометров опускаются до +11…+13 градусов тепла, а днем воздух прогреется лишь до +21…23 градусов.

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Постригань отмечает, что до конца второй декады месяца погоду будут определять атлантические циклоны. Как отмечает метеоролог, они откроют доступ холодному воздуху из северных широт, поэтому рассчитывать на стабильное тепло или жару в ближайшее время не стоит.

По данным Украинского гидрометцентра, 13 июня в Украине будет облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на Левобережье, в Крыму и на западе страны пройдут кратковременные дожди, на остальной территории осадков не ожидается. Также метеорологи предупреждают, что днем на Левобережье и в Крыму грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет западный, северо-западный, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +9 до +15 градусов тепла (в западных областях будет прохладнее — от +6 до +11 градусов тепла), днем воздух прогреется до +24 градусов тепла. На юго-востоке и востоке страны ночью температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля.

© Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных городах Украины 13 июня.

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