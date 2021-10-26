О массовой вакцинации речь не идет: в Минздраве объяснили, кто из детей может претендовать на прививку от COVID-19

О массовой вакцинации речь не идет: в Минздраве объяснили, кто из детей может претендовать на прививку от COVID-19

Минздрав не фокусируется на том, чтобы вакцинировать максимальное количество детей в возрасте 12-17 лет.

В Украине разрешили вакцинировать против коронавируса детей от 12 лет. Ранее такое разрешение было лишь для тех, кто находился в группе риска, но, имея достаточное количество вакцин, за обращением либо самого здорового ребенка, либо в присутствии его родителей государство не запрещает иммунизировать таких маленьких граждан.

Об этом рассказал руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика в комментарии УНИАН.

В то же время, он подчеркнул, что речь не идет о массовой вакцинации детей, и Минздрав не фокусируется сейчас на том, чтобы прививать максимальное количество детей в возрасте 12-17 лет.

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"То есть, если есть обращение к врачу или ребенку, или в присутствии родителей, врач определяет необходимость прививки именно этого ребенка. Например, сопутствующая патология, о которой я говорил, или же ребенок выезжает за границу, и та страна, которая его принимает, требует" сертификат или свидетельство о вакцинации. Или же ребенок вернулся из-за границы, получил первую прививку, и ему нужно через определенный интервал получить вторую прививку. То есть мы не запрещаем и разрешаем вакцинировать таких детей", — пояснил иммунолог.

Он напомнил, что возможность вакцинации детей возникла сразу, как только Pfizer разрешил использовать свою вакцину для детей в возрасте от 12 лет. Заика пояснил, что сейчас разрешено применять только препарат от Pfizer, поскольку только от этой компании есть официальное соответствующее подтверждение изменений в инструкции, в которой есть разрешение на прививку детей от 12 лет.

"Это не означает, что мы не можем использовать другие вакцины, а это говорит о том, что исследование среди других вакцин продолжается, и, возможно, также они будут позволять использовать эти вакцины среди подростков", — добавил специалист.

Он подчеркнул, что хоть Минздрав и позволил вакцинировать детей от 12 лет, фокус остается на приоритетных группах — возрастом 60+, кто не привился, кто имеет сопутствующие патологии.

"В условиях ограниченного количества вакцин мы разрешали также детям, но при определенных условиях, которые имеют патологию или критически нуждаются в вакцинации, или имеют сопутствующие заболевания, и последствия COVID могут осложнить течение этого заболевания. Мы эту опцию сейчас сохраняем, но, учитывая, что у нас достаточно вакцин в Украине, мы продолжаем фокусироваться на приоритетных группах", — пояснил Заика.

Напомним, в Украине разрешили прививку детей от 12 лет. Для этого в Министерстве здравоохранения рекомендуют одну вакцину – Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.

Журналист ТСН Яков Носков вместе со своей дочерью уже проверил, как в Украине вакцинируют против коронавируса детей от 12 лет.

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