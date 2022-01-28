О НАТО, помощи Запада и переговорах с Россией: главные тезисы пресс-конференции Зеленского

Президент Украины считает, что агрессия России несет угрозу не только Украине, но и соседним государствам.

В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для аккредитованных в Украине иностранных СМИ, на которой рассказал о ситуации, связанной с угрозой дальнейшего российского вторжения, и о планах недопущения эскалации конфликта.

ТСН.ua собрал главные тезисы, озвученные в разговоре с журналистами украинским президентом.

О российской угрозе и панике

Владимир Зеленский подтвердил, что количество российских военных у границ Украины увеличилось, однако считает, что нагнетать ситуацию по этому поводу не стоит.

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"Для меня вопрос эскалации не меньше, чем для США и других стран. Я не управляю государством, как в вашем фильме "Не смотрите вверх". Мы смотрим вверх и точно знаем, что происходит, и говорим с людьми. Но мы в этой ситуации 8 лет – мы смотрим не только вверх, но и под ноги", – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что для дестабилизации ситуации в Украине диверсионно-разведывательные группы под кураторством России действуют не только на линии фронта на Донбассе, но и проникают далеко вглубь страны.

"Они работают как на Донбассе, на территории, которую мы контролируем, так и, честно говоря, во многих областях нашего государства. Сейчас не хочу, чтобы была какая-то паника излишняя. Мы справляемся с такими вопросами внутренними нашими силами. Партнеры нам помогают", – сказал глава государства.

Об эвакуации дипломатов

Владимир Зеленский считает, что отъезд иностранных дипломатов из Украины – это ошибка.

"Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. Сигналы, которые мы получали от дипломатов, что едут сотрудники не первого уровня. Я так не считаю. В такой ситуации, все первого уровня. Все должны быть на месте", – заявил президент.

О гибридной войне в Европе

Владимир Зеленский предположил, что угроза войны в Европе существует, и если она будет, то коснется соседних стран.

"Если будет полномасштабная война, будет война не только с Украиной или не только на территории нашего государства. Это будет гибридная война – информационная, кибератаки. Мы уже в этой войне, но мы научились, защищая себя, жить и развиваться", – отметил глава государства.

О НАТО

Зеленский считает, что некоторые страны-члены НАТО не готовы принять Украину в Альянс, потому что в случае военного конфликта они будут вынуждены защищать наше государство.

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"Если будет война, скажите, а какая армия, какой страны готова будет защищать нас? Никакая. Этого не будет. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то если потом что-то случится, надо будет защищать. И это очень серьезные вызовы для НАТО", – подчеркнул глава государства.

По словам президента, вступление Украины в НАТО – это наши "гарантии безопасности". Он отметил, что Альянс – это превентивная мера в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету Украины.

О переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не видит необходимости ехать на какую-либо встречу в Российскую Федерацию, если на ней не будут обсуждать вопросы Донбасса.

Глава государства выразил свое раздражение, комментируя недавнее приглашение от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "приезжать и договариваться" в Санкт-Петербург, Москву или в Сочи, в котором глава российского внешнеполитического ведомства опроверг возможность обсуждения вопроса Донбасса, назвав его "внутренним" вопросом Украины.

"Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украины, все равно, что происходит на границах? Как ты мне это предлагаешь? Зачем? А я хочу встретиться. Я не боюсь никакого формата! Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Ну, хорошо – встретимся в Одессе, в море покупаемся”, – эмоционально сказал президент.

О санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными СМИ призвал Запад и США не ждать и вводить превентивные санкции против России сейчас, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

"Что такое санкции после? Это вопрос тоже не только к президенту США. У меня нет никаких вопросов к нему, об этом говорит Европа. Есть много вещей, которые можно делать превентивно, чтобы не допускать эскалации со стороны России", – заявил он.

О "Северном потоке-2"

Зеленский сетовал на то, что кардинально изменилась риторика западных партнеров по "Северному потоку-2".

"Мы обсуждали и в Германии, и в США, и в ЕС о том, какие это могут быть гарантии, которые также нужно было обсудить европейским партнерам с РФ. А это – как минимум 10-15 лет продления транзита газа ГТС Украины. Плюс – обязательный реверс. Посмотрите, как меняется риторика. Уже никто не говорит об энергетической безопасности Украины. Уже говорят, если будет эскалация, то о каком "Северном потоке-2" мы можем говорить? Это такая же гибридная война", – утверждал президент.

Зеленский провел пресс-конференцию для представителей мировых СМИ

О помощи экономике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что внешние заимствования, получаемые нашим государством от иностранных партнеров, являются правильным сигналом и финансовыми гарантиями. Такие инвестиции помогли бы Украине стабилизировать экономику.

Глава государства не назвал точной суммы заимствований, которую надеется получить Украина от своих иностранных партнеров, но отметил, что на этот счет состоялись результативные переговоры с лидерами нескольких государств.

“Я считаю, что для стабилизации нашей экономики мы потратим около 4-5 млрд [долларов] – на меньшую цифру я и не рассчитываю. Поэтому такая сумма нам очень нужна”, – заметил он.

Об ожиданиях от США

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что президент США Джо Байден поддержит инициативу создания переговорной площадки в формате "США-Россия-Украина".

"По крайней мере, это был бы параллельный процесс. "Нормандский формат" – я не говорю, какой должен быть более приоритетным. Но мы должны стучать во все двери, говорить, находить общие вещи, начинать диалог”, – сказал глава государства.

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Он также напомнил о заверениях Байдена не договариваться с Путиным об Украине без ведома Украины.

"Я не хотел бы, чтобы Украина была результатом договоренностей президента Байдена и президента Путина. И президент Байден заверил меня неоднократно – и вчера также – что ничего за спиной Украины не будет решаться о судьбе, о настоящем и будущем нашего государства. Это очень уважительная позиция. И я верю, что так оно и есть", – сказал глава государства.

О рисках и приоритетах

Самым большим риском в Украине Владимир Зеленский считает дестабилизацию внутри страны. По его словам, если наше государство будет объединенным и сильным – риски эскалации будут уменьшаться.

Также Зеленский назвал свои главные приоритеты в должности главы государства – проблема эскалации на границах с Россией, экономическая ситуация, борьба с олигархами. Президент признался, что если бы не российская угроза и сложная экономическая ситуация, борьба с олигархами была для него приоритетом №1.

"Когда мы избавимся от своих олигархов, мы можем поделиться опытом с другими государствами", – подытожил Зеленский.

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