О передаче Украине F-16 будут говорить на следующем "Рамштайне": анонс от Пентагона

В то же время в Минобороны США затруднились сказать, кто и как передаст Украине истребители F-16.

Очередное заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено усилению ПВО Украины, передаче ей боеприпасов и истребителей F-16.

Об этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил на брифинге 23 мая.

Представитель Минобороны США анонсировал, что встреча в формате "Рамштайн" традиционно начнется с того, что Украина сообщит о текущей ситуации с безопасностью в стране и расскажет о своих насущных потребностях.

"Поэтому я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона и дальше будет оставаться приоритетной темой обсуждения, равно как и боеприпасы для обеспечения, опять же, их способности вести боевые действия. А потом будет также дискуссия о подготовке F-16", — рассказал Райдер.

Он также проинформировал, что обучение украинских пилотов на F-16 будут проходить на площадках в Европе.

"Что касается более подробной информации и того, когда эти учения начнутся, как эти самолеты будут предоставлены и кто их предоставит, я не могу сказать", — добавил представитель Пентагона.

Напомним, следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 25 мая. Как анонсировал министр обороны США Ллойд Остин, основное внимание на встрече будет уделено обсуждению поддержки Украины в виде поставок бронетехники и укрепления ПВО.

Заметим, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сначала союзники могут предоставить Украине несколько десятков самолетов F-16. Игнат также убежден, что Украина победит в войне, когда будет достаточно этих самолетов.

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