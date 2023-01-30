О скандальных закупках для ВСУ: Данилов ответил, можно ли сделать их прозрачными в условиях войны

Секретарь СНБО отметил, что президент Украины имеет нулевую толерантность по отношению к коррупции, то есть провозглашает политику, которая предусматривает назначение максимально возможных санкций за это.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал скандал с закупками для ВСУ очень неприятной ситуацией, которая наносит репутационные удары по Украине.

Об этом говорилось в разговоре Данилова в эфире "1+1" в рамках общенационального телемарафона "Единые новости".

"Нам нужно очень внимательно смотреть на все документы, которые есть, нужно, чтобы наша правоохранительная система дала ответ на все вопросы. Это неприятная ситуация и для стран-партнеров", – отметил он.

Данилов подчеркнул, как только журналисты начали данное расследование, президент Украины Владимир Зеленский достаточно жестко отреагировал на ситуацию.

"Прежде всего, он поблагодарил журналистов за их работу... Но давайте дождемся окончательных результатов", — добавил Данилов.

Секретарь СНБО также ответил на вопрос, можно ли сделать в условиях войны по оккупированию Минобороны прозрачными для того, чтобы избегать скандалов и репутационных ударов по Украине, которых никто не желает.

"После этих событий, которые произошли, будут изменения нормативно-правовых документов, которые на сегодняшний день существуют, относительно закупки не военной продукции. В современном цифровом мире ничего скрыть нельзя. Если где-то есть какие-то документы, вопрос времени, когда это все будет известно, поэтому у меня большая просьба ко всем, кто хочет "нагреться", заниматься какими-то безобразиями во время войны, без войны, имейте в виду, что все это будет известно", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, в январе 2023 года Минобороны Украины разразилось в скандале по закупке продуктов по завышенным ценам. По некоторым позициям – в разы. При этом сделка оценивается более чем в 13 миллиардов гривен. Первым информацию об этом предоставил журналист Юрий Николов, о чем написал в издании "Зеркало недели".

Из-за скандала с закупками для ВСУ уволили с должности директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.

Сразу после обнародования информации по закупкам из Минобороны в отставку подал и заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов.

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