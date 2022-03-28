О снятии наличных, новых кредитах и досрочном выходе на пенсию — экономические новости на прошлой неделе

ТСН.ua кратко рассказывает об основных экономических новостях на прошлой неделе, которые вы могли упустить.

Из-за военного положения, которое было введено 24 февраля 2022 года из-за вторжения России в Украину, правительство и Национальный банк делают все возможное, чтобы экономика нашей страны оставалась на плаву. Что нового было утверждено в период с 21 по 27 марта 2022 года?

Денежные компенсации для приютивших внутренне перемещенных лиц

С 21 марта 2022 года все украинцы, приютившие внутрипереселенных лиц (с территорий, где ведутся боевые действия) у себя дома бесплатно, будут получать от государства денежную помощь в размере 450 гривен за одного человека. Об этом сообщил Кабинет Министров Украины. Эти средства будут компенсированы частью коммунальных услуг.

Помощь на проживание внутри перемещенным лицам

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Также 21 марта 2022 года на правительственном портале сообщили о введении помощи на проживание переселенцам с территорий, на которых ведутся боевые действия. Каждый ребенок или человек с инвалидностью будет получать 3000 гривен, а другие — 2000 гривен. Денежные средства будут зачисляться на банковский счет ежемесячно в период действия военного положения + 1 месяц после его окончания.

Увеличение лимита снятия иностранной валюты

22 марта 2022 Национальный банк Украины изменил правила снятия иностранной валюты в банкомате. Теперь с собственного счета человек может снять до 100 тысяч гривен в валютном эквиваленте. Об этом сообщили на официальном сайте Нацбанка. Также был увеличен лимит на снятие иностранной валюты в других странах мира с карт украинских банков.

Беспроцентные кредиты для аграриев

Украинские власти поддержали аграрный сектор расширением программы "Доступные кредиты". Об этом сообщили 23 марта 2022 на Правительственном портале. Теперь аграрии смогут получать кредиты под 0%, а также брать больше кредитных средств — до 60 млн гривен. Предусмотрено, что перемены будут действовать в течение всего периода военного положения + 1 месяц после его окончания.

Досрочный выход на пенсию участникам добровольческих формирований

25 марта 2022 года в Минсоцполитики рассказали, что отныне все участники добровольных формирований территориальных общин имеют право выйти на пенсию досрочно. Также для них будут действовать повышенные нормы обеспечения. Если участник боевых действий погибнет, защищая свою Родину, повышенную пенсию получат члены его семьи.

Досрочный выход на пенсию будет доступен для женщин в 50 лет и мужчин в 55 лет (при наличии минимум 20 лет страхового стажа у женщин и 25 лет страхового стажа у мужчин).