Большое интервью Зеленского / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому подкастеру Стивену Бартлетту, где ответил Дональду Трампу, Путину и сделал ряд важнейших заявлений относительно начала полномасштабной войны, вопроса потери Донбасса и того, на что Украина готова ради мира.

ТСН собрала самое интересное из интервью.

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Зеленский об обвинении Трампа в продолжении войны

Владимир Зеленский в интервью The Diary Of A CEO прокомментировал упреки Дональда Трампа, который возлагает на него ответственность за продолжение войны и российскую агрессию. Украинский лидер назвал такие обвинения и смещение контекста категорически неправильными, несправедливыми и неприемлемыми.

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По словам Зеленского, подобные публичные заявления американского политика искажают реальное положение дел и фактически делают главу украинского государства мишенью. Президент убежден, что попытки переложить вину за российские преступления на Украину преследуют цель лишь отвлечь внимание мирового сообщества от кризиса на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ирана.

«Но все переводят на нас, и меня делают мишенью как лидера нашей страны».

Почему Путин начал войну против Украины

Зеленский объяснил Стивену Бартлетту, как Путин использует искривленную историю и псевдоисторические манипуляции для оправдания полномасштабной войны против Украины.

По словам Зеленского, кремлевский диктатор искусственно сужает истоки государственности и стремится убедить всех, что история Украины берет начало только с 1917 года.

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«История страны не может начинаться в 1917 году. В Украине есть церкви, которым тысяча лет. Украина — наследница Киевской Руси. России тогда даже близко не было», — говорит Зеленский.

Такой нарратив Путин «продает» россиянам, чтобы погрузить общество и молодежь в контекст Советского Союза и сформировать миф о необходимости его возрождения.

Почему россияне смогли дойти до Киева

Зеленский объяснил, почему в начале полномасштабного вторжения в 2022 году россияне смогли дойти до окрестностей Киева. По его словам, Украина не ожидала наступления на столицу с территории Беларуси и на тот момент не имела достаточного количества сил, чтобы одновременно защитить все направления от масштабного удара.

«У нас просто не было такой армии. Только представьте: на вас идет 200 000 человек. Это просто невозможно защитить», — сказал президент.

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Впрочем, за время полномасштабного вторжения украинская армия существенно изменилась, и сейчас ее численность составляет 800 тысяч военных. Зеленский подытожил, что из-за значительных потерь, проблем с обеспечением и нехватки войск для содержания территории оккупантам пришлось отступить. Благодаря этому украинским силам удалось полностью освободить Киевскую, Черниговскую области и весь северный фронт.

Ответ Трампу о «Киеве за три дня»

Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что российским войскам в 2022 году помешал захватить Киев самый сильный за последние 10 лет дождь. Трамп во время пресс-конференции выразил мнение, что именно ливни превратили украинские поля в болото, из-за чего бронетехника оккупантов застряла на пути к столице.

Зеленский категорически отверг версию, что продвижению агрессора помешали лишь погодные условия или случайное стечение обстоятельств. Он подчеркнул, что российские войска смогли окружить Киев и оккупировать населенные пункты рядом, а значит, дело заключалось вовсе не в погоде.

По словам Зеленского, главной причиной краха оккупантов под столицей стали просчеты командования РФ и мощное сопротивление украинского народа. Зеленский отметил, что для взятия Киева России нужно было бы 300–400 тысяч военных — вдвое больше, чем они задействовали, а их основная ошибка в том, что они даже не осознавали, что встретят такое сопротивление.

Рискнет ли Путин применить ядерное оружие

Зеленский заявил, что считает маловероятным применение ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, глава Кремля не пойдет на такой рискованный шаг, поскольку это обернется для него потерей последних союзников, в том числе таких сильных игроков, как США и Китай.

«Я не думаю, что Путин рискнет применить ядерное оружие. Но, с другой стороны, мы имеем дело с человеком и системой, которая до конца своих дней будет держаться за него, а он за нее, потому что только когда его жизнь закончится, он покинет Кремль», — отметил Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что потенциальное использование ядерного оружия в этой войне создало бы очень опасный прецедент для других конфликтов во всем мире.

Что будет в случае потери Донбасса

Кремль, как главное условие завершения войны, требует от Украины отдать ключевые города Донецкой области — Славянск, Краматорск и Дружковку. Реагируя на это, Зеленский предупредил об огромной угрозе, которую скрывает исполнение таких требований агрессора.

«Это ведет прямо в Днепропетровскую область — на Павлоград, Днепр. Это самые важные центры. Кривой Рог — мой родной город, Никополь — это промышленный, инженерный, производственный хаб. Это экономика нашей страны».

Зеленский подчеркнул, что под угрозой окажутся и другие ключевые промышленные, инженерные и производственные хабы страны, такие как Кривой Рог и Никополь, формирующие основу украинской экономики. Если отдать эти города риск дальнейшего захвата огромного количества территорий станет реальным, ведь никаких гарантий остановки продвижения Путина нет.

Заявление Зеленского об оккупации и правоте Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабного вторжения России можно было бы избежать, если бы Украина сопротивлялась во время оккупации Крыма в 2014 году. Глава государства согласился с позицией Дональда Трампа, что потеря полуострова стала ключевым фактором дальнейшей агрессии, и назвал главной ошибкой тогдашних украинских властей отсутствие четких приказов защищать свою землю.

«Трамп прав в том, что если бы не допустили потери Крыма, войны не было бы. Я согласен с президентом Трампом», — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что война действительно началась именно с Крыма, но оккупация происходила медленно и мало напоминала боевые действия из-за отсутствия сопротивления. По его словам, на начальном этапе на полуостров вошли лишь десятки российских военных, и для Украины не составило бы труда оттеснить их.

По убеждению президента, если бы украинские военные получили приказ дать отпор и нанесли ответный удар, это бы кардинально изменило ситуацию. Владимир Путин понял бы, что любая агрессия встретит решительный ответ, и это не оставило шансов для развертывания полномасштабной войны в будущем.

Украина просила США «ударить» по РФ до начала вторжения

В преддверии полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина призвала тогдашнего президента США Джо Байдена срочно предоставить необходимое оружие и ввести превентивные санкции против Кремля.

«Мы спросили американцев: если вы считаете, что это война, тогда срочно дайте нам оружие — все, что можете предоставить. Но никто ничего не дал», — вспомнил глава государства.

Впрочем, Вашингтон отказался от подобных действий до начала боевых действий. Белый дом заявил, что ограничения будут введены только после реального нападения, а оружие до вторжения так и не предоставили. Зеленский подчеркнул, что считает решение применить санкции постфактум, а не превентивно — ошибочным.

Кроме того, по словам главы государства, еще за день до вторжения европейские лидеры, владевшие меньшим объемом информации, чем США, продолжали переговоры с Владимиром Путиным. Тот уверял их в отсутствии планов по нападению, но сознательно соврал всем, ясно зная о предстоящей агрессии.

Зеленский о том, на что Украина готова ради мира

Дональд Трамп настаивает на том, что Украине нужно найти компромисс в войне с Россией. Реагируя на это, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Diary Of A CEO подчеркнул, что только прекращение огня, удержание нынешних позиций и начало переговоров со страной-агрессором уже является огромным компромиссом с украинской стороны, что он неоднократно пытался объяснить президенту США.

В то же время Зеленский отметил, что ненависть к России не исчезнет быстро, ведь для этого нужно время и справедливость. Хотя статус президента обязывает его сохранять спокойствие и оставаться дипломатическим, это не означает возможности простить агрессору все содеянное.

По мнению главы государства, Украина не может просто все простить, забыть и восстановить с Россией привычные торгово-экономические отношения, в частности, покупку и продажу газа или дизеля, только потому, что это сильная страна под руководством Путина.

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