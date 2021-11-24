О ВИЧ-положительном статусе не знает каждый третий, а о гепатите С – миллион украинцев: как и где бесплатно провериться

Вирусные гепатиты и ВИЧ не являются приговором, если своевременно приступить к лечению.
В Украине каждый третий ВИЧ-позитивный гражданин не знает своего статуса. А на фоне пандемии произошло существенное снижение тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. В связи с этим Минздрав призывает не откладывать тестирование и заботиться о своем здоровье.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 23 ноября.
Глава Минздрава сказал, что в последнюю неделю осени — с 22 по 28 ноября — отмечается Международная неделя тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты.
"По оценочным данным в Украине около миллиона людей не знают об имеющемся у них гепатите С. Каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе. Из-за пандемии COVID-19 мы видим существенное снижение тестирования ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Это снижает уровень выявление этих болезней и откладывает доступ к лечению", — сказал он.
Виктор Ляшко подчеркнул, что препараты для лечения и ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, закупаемые за средства государственного бюджета, есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев.
Пройти быстрый тест на вирусные гепатиты и ВИЧ можно бесплатно у своего семейного врача. Бесплатное тестирование на ВИЧ и гепатит можно пройти в пунктах, отмеченных на карте.
"Вирусные гепатиты и ВИЧ не являются приговором, если своевременно начать лечение. Все нуждающиеся в лечении получают его безвозмездно. Однако важно выявлять эти заболевания как можно раньше", — сказала генеральный директор Директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Украины Ирина Руденко.
Напомним, в Великобритании одобрили новое лечение ВИЧ — теперь пациенты вместо приема обычных ежедневных антиретровирусных таблеток смогут делать всего две инъекции каждые два месяца (6 раз в год).
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