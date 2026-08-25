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- Украина
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О видео сообщили из школы: в Винницкой области 82-летний мужчина насиловал ребенка под видом "присмотра"
Из-за длительного развращения ребенок воспринимал происходящее как обычное поведение и не осознавал противоправного характера действий злоумышленника.
В Винницкой области ювенальные прокуроры Немировской окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении 82-летнего жителя Винницкого района. Мужчину обвиняют в развращении и изнасиловании 10-летней девочки.
Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура и обнародовала детали.
По данным следствия, обвиняемый является дальним родственником потерпевшей и присматривал за ней в отсутствие родителей. С марта 2024 по май 2026 он систематически совершал в отношении ребенка развратные действия: демонстрировал свой половой орган, касался его тела и вел разговоры на сексуальную тематику.
В мае этого года злоумышленник завел девочку в хозяйственное здание во дворе и изнасиловал.
Из-за длительного развращения ребенок воспринимал происходящее как обычное поведение и не осознавал противоправного характера действий злоумышленника. Девочка даже сделала видеозапись преступления. О случившемся правоохранители узнали после того, как ребенок рассказал о видео школьному психологу, а та немедленно сообщила полиции.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
За совершенные преступления 82-летнему мужчине грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, тренер по танцам более 30 лет насиловал девушек в Кременчуге на Полтавщине. Мужчина под надуманными предлогами звал девочек в свой кабинет, где совершал в отношении малолетних и несовершеннолетних подопечных развратные действия и сексуальное насилие. Основанием для расследования стал мониторинг соцсетей: прокуроры наткнулись на публикации бывших участниц ансамбля, которые делились воспоминаниями о жестокости и развращении со стороны наставника.