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О ВСУ и военных тайнах: смотрите сегодня эксклюзивное интервью Залужного на 1+1 Украина

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О ВСУ и военных тайнах: смотрите сегодня эксклюзивное интервью Залужного на 1+1 Украина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на интервью с Дмитрием Комаровым

В эту пятницу, 12 мая, на 1+1 Украина выйдет третья часть спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

В выпуске покажут интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В единственном видеоинтервью с начала полномасштабного вторжения Главнокомандующий ВСУ расскажет об искоренении "советщины" из украинской армии.

"Советская армия жила в Вооруженных силах Украины долго и до сих пор есть отголоски. Не до конца, скажем, завершила свое существование. Мои подчиненные знают, если я на каком посту найду представителя советской армии, долго разбираться не буду"

Кроме того, Валерий Залужный поделится некоторыми военными тайнами, которые сейчас можно озвучивать.

Смотрите в эту пятницу, 12 мая, в 21.30 на 1+1 Украина единственное большое видеоинтервью Валерия Залужного в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

Эксклюзивное интервью с Залужным: 12 мая в эфире 1+1 Украина подробности военных тайн

Эксклюзивное интервью с Залужным: 12 мая в эфире 1+1 Украина подробности военных тайн

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Дата публикации
Просмотры
134
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