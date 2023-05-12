О ВСУ и военных тайнах: смотрите сегодня эксклюзивное интервью Залужного на 1+1 Украина

В эту пятницу, 12 мая, на 1+1 Украина выйдет третья часть спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

В выпуске покажут интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В единственном видеоинтервью с начала полномасштабного вторжения Главнокомандующий ВСУ расскажет об искоренении "советщины" из украинской армии.

"Советская армия жила в Вооруженных силах Украины долго и до сих пор есть отголоски. Не до конца, скажем, завершила свое существование. Мои подчиненные знают, если я на каком посту найду представителя советской армии, долго разбираться не буду"

Кроме того, Валерий Залужный поделится некоторыми военными тайнами, которые сейчас можно озвучивать.

Смотрите в эту пятницу, 12 мая, в 21.30 на 1+1 Украина единственное большое видеоинтервью Валерия Залужного в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром".