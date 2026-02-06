ОАЭ сделали заявление о результатах мирных переговоров в Абу-Даби

Флаг ОАЭ.

Второй раунд состоявшихся в Абу-Даби 4-5 февраля переговоров между Украиной, Россией и США свидетельствует о серьезности сторон в поиске дипломатического урегулирования войны и является «положительным сигналом».

Об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ Шейх Абдулла бин Заид Аль Нагаян.

«Его Высочество подчеркнул, что принятие этого раунда в ОАЭ является важным шагом, свидетельствующим о международном доверии к роли ОАЭ в содействии диалогу и продвижении дипломатических решений кризисных ситуаций», — подчеркнул глава МИД ОАЭ.

Он назвал переговоры конструктивными, а также обозначили общие позиции для дальнейшего диалога. Обсуждение, подчеркнул дипломат, «обнаружили общие позиции, которые могут служить основой для дальнейшего прогресса».

По его словам, Объединенные Арабские Эмираты, «опираясь на сбалансированные отношения со всеми сторонами», будут поддерживать усилия, направленные на всеобъемлющее политическое урегулирование войны.

Переговоры в Абу-Даби

В столице ОАЭ 4-5 февраля состоялся второй раунд переговоров с участием Украины, США и России. Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что «переговоры прошли действительно конструктивно». Известно, что одним из результатов стала договоренность о новом обмене. В частности, 5 февраля домой вернули 157 украинских защитников.

В то же время Владимир Зеленский, комментируя встречи в Абу-Даби, заявил, что в ближайшее время планируются следующие переговоры, вероятно, в Америке. По его словам, значительная часть обсуждаемых вопросов нуждается в конфиденциальности.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия близки к урегулированию «конфликта». Впрочем, не уточнил, в каких вопросах стороны приблизились к «урегулированию».