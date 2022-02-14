ОАСК 16 февраля рассмотрит иск Януковича, в котором он требует признать незаконность его отстранения от должности президента

ОАСК 16 февраля рассмотрит иск Януковича, в котором он требует признать незаконность его отстранения от должности президента

Заседание суда состоится в 10.15.

На среду, 16 февраля, запланировано судебное заседание в Окружном административном суде Киева (ОАСК) по иску бывшего беглого президента Виктора Януковича. Он потребовал признать отсутствие у народных депутатов Верховной Рады полномочий лишать его звания президента Украины.

Об этом сообщает представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

Она подчеркнула, что по этому делу парламент подал пять различных ходатайств, в частности:

об оставлении иска без рассмотрения, в связи с нарушением сроков обращения в суд;

о передаче дела по исключительной подсудности в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, как суда первой инстанции;

о закрытии производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для компетенционного спора;

о закрытии производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному разбирательству;

о закрытии производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений;

Кроме того, Верховная Рада просит об отводе судьи Качура, мотивируя это тем, что ранее судья входил в состав правительства Януковича – он занимал должность заместителя министра промышленной политики Украины.

Напомним, что Верховная Рада лишила Януковича звания действующего президента Украины путем принятия Закона Украины от 4 февраля 2015.

Отметим, Янукович уже ранее судился с ОАСК о лишении его с должности президента.

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