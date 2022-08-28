"Об эффективных боевых действиях не может быть и речи": Арестович об очередном мифе Кремля и войне зимой

Россия пытается продвинуть очередной миф в случае, если война будет продолжаться до зимы.

По утверждению России, война выгодна РФ, но невыгодна Украине.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом и адвокатом Марком Фейгиным, а затем закрепил сказанное в своем телеграм-канале.

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"Конечно, нам не выгодно вообще продолжение боевых действий на нашей территории и пребывание войск противника. Изо дня в день путинская армия уменьшается и грабит украинцев. Но пугалки о том, что зимой мы все замерзнем от разбитой инфраструктуры, а Запад прекратит нам помогать — мифы российской пропаганды. ЕС готов к зиме, нам передают современные системы ПВО, которые прикрывают инфраструктуру. Если мы не выбросим армию РФ с нашей территории в зиму, наиболее пострадавшей стороной будет именно эта армия", — считает Арестович.

По его мнению, российские солдаты и офицеры в украинских полях и посадках будут пытаться выживать от голода и холода, как это было в начале вторжения.

"Об эффективных боевых действиях и речи не может быть. Но и до зимы их еще ждут сюрпризы", — отметил Арестович.

Напомним, что на оккупированных россиянами территориях все чаще стали происходить "несчастные случаи" с изменниками Украины, перешедшими на сторону РФ. 27 августа оккупированной Михайловке в Запорожье нашли повешенным коллаборанта Андрея Рыжкова, который с приходом российских захватчиков стал "начальником полиции".

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