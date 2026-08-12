«Об этом мало говорят»: украинка назвала главные минусы жизни в Варшаве

© Associated Press

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Украинская блоггерша Екатерина, рассказывающая о жизни после переезда в Польшу, поделилась личным опытом проживания в Варшаве. Девушка назвала несколько аспектов, считающих недостатками жизни в польской столице.

Об этом она рассказала в TikTok.

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По словам блоггерши, одна из главных проблем — высокая стоимость жизни, из-за которой людям со средней зарплатой сложно накапливать деньги. Значительную часть дохода, отметила Екатерина, приходится тратить на аренду жилья, транспорт и питание.

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Отдельно она рассказала о качестве воды, связывая с ней ухудшение состояния волос.

«За полтора года проживания здесь мои волосы уменьшились в густоте в раза два. И что самое интересное — не только у меня. Очень многие мои знакомые и комментаторы также жаловались на такую проблему», — рассказала блогерша.

Еще одним минусом Варшавы Екатерина назвала нехватку солнечных дней. Девушка родом из Николаева, поэтому, по ее словам, привыкла к гораздо большему количеству солнца.

Также блоггер предостерегла украинцев от трудоустройства к украинским работодателям в Польше. Она считает, что в некоторых случаях украинцы могут воспользоваться положением своих земляков.

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«К сожалению, свои наживаются на своих», — отметила Екатерина.

В то же время, несмотря на все перечисленные недостатки, блоггер подчеркнула, что любит Варшаву и не жалеет о жизни в польской столице.

Ранее украинка Юлия рассказала, что прожила в канадском Калгари четыре года, сменила несколько работ и решила вернуться в Украину. На первой работе в супермаркете она получала $15 в час, впоследствии зарплата выросла до $23, однако нагрузка увеличивалась, а условия труда оставались сложными. На последней работе, по словам Юлии, из-за постоянных конфликтов и интриг она начала принимать антидепрессанты, а после просьбы о повышении ее уволили без объяснения причин. Сейчас женщина живет в Украине и рассматривает возможность переезда в Испанию, считая увольнение с канадской работы переломным моментом, который в конечном итоге пошел ей на пользу.

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