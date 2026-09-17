Об этом могут не знать даже родители: нужно ли регистрировать в Украине ребенка, родившегося за границей

Младенец / фото для иллюстрации / © pexels.com

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Рождение ребенка за рубежом не всегда требует повторной регистрации в Украине, ведь эта процедура зависит от того, кто выдал свидетельство — украинское консульство или местные иностранные органы.

В Министерстве юстиции разъяснили, при каких условиях данные автоматически появляются в украинском реестре, а в каких случаях достаточно просто легализовать иностранный документ.

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Что нужно знать о регистрации рождения ребенка в дипломатическом учреждении

Украинцы имеют право оформить свидетельство о рождении ребенка в дипломатическом представительстве Украины за рубежом. В период действия военного положения уполномоченные консульства и посольства осуществляют такую регистрацию независимо от того, где именно проживают или находятся родители.

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Все данные о ребенке и его происхождении сразу вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан Украины, что в дальнейшем позволяет свободно использовать эту информацию в других государственных электронных системах.

Что делать, если рождение ребенка зарегистрировали органы иностранного государства

Повторная регистрация того же самого рождения в органах ГРАГС Украины является излишней и не регулируется законодательством. Следовательно, при наличии свидетельства, выданного уполномоченными органами другой страны, повторная актовая запись в Украине не производится.

Что нужно знать об использовании иностранного документа в Украине

Иностранное свидетельство о рождении должно быть оформлено в соответствии с требованиями законодательства Украины о признании документов, выданных за рубежом. В зависимости от страны, в которой родился ребенок, вам может понадобиться:

консульская легализация документа;

апостиль;

или никакого дополнительного заверения — если это предусмотрено международным договором Украины.

Кроме того, к иностранному свидетельству необходимо приложить нотариально заверенный перевод на украинский язык. Поскольку правила легализации различаются в зависимости от страны выдачи, перед подачей документов в Украине следует заранее уточнить необходимость проставления апостиля или консульского заверения.

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«Если рождение ребенка уже зарегистрировано компетентным органом иностранного государства, повторно регистрировать его в Украине не требуется. Необходимо надлежащим образом оформить иностранный документ для его использования в Украине», — отметили в ведомстве.

Правила для украинцев за рубежом — последние новости

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