- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 344
- Время на прочтение
- 2 мин
Об этом могут не знать даже родители: нужно ли регистрировать в Украине ребенка, родившегося за границей
Оформление свидетельства о рождении ребенка в иностранном государстве сопряжено с некоторыми нюансами, о которых украинским семьям следует знать для последующего признания документов на родине.
Рождение ребенка за рубежом не всегда требует повторной регистрации в Украине, ведь эта процедура зависит от того, кто выдал свидетельство — украинское консульство или местные иностранные органы.
В Министерстве юстиции разъяснили, при каких условиях данные автоматически появляются в украинском реестре, а в каких случаях достаточно просто легализовать иностранный документ.
Что нужно знать о регистрации рождения ребенка в дипломатическом учреждении
Украинцы имеют право оформить свидетельство о рождении ребенка в дипломатическом представительстве Украины за рубежом. В период действия военного положения уполномоченные консульства и посольства осуществляют такую регистрацию независимо от того, где именно проживают или находятся родители.
Все данные о ребенке и его происхождении сразу вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан Украины, что в дальнейшем позволяет свободно использовать эту информацию в других государственных электронных системах.
Что делать, если рождение ребенка зарегистрировали органы иностранного государства
Повторная регистрация того же самого рождения в органах ГРАГС Украины является излишней и не регулируется законодательством. Следовательно, при наличии свидетельства, выданного уполномоченными органами другой страны, повторная актовая запись в Украине не производится.
Что нужно знать об использовании иностранного документа в Украине
Иностранное свидетельство о рождении должно быть оформлено в соответствии с требованиями законодательства Украины о признании документов, выданных за рубежом. В зависимости от страны, в которой родился ребенок, вам может понадобиться:
консульская легализация документа;
апостиль;
или никакого дополнительного заверения — если это предусмотрено международным договором Украины.
Кроме того, к иностранному свидетельству необходимо приложить нотариально заверенный перевод на украинский язык. Поскольку правила легализации различаются в зависимости от страны выдачи, перед подачей документов в Украине следует заранее уточнить необходимость проставления апостиля или консульского заверения.
«Если рождение ребенка уже зарегистрировано компетентным органом иностранного государства, повторно регистрировать его в Украине не требуется. Необходимо надлежащим образом оформить иностранный документ для его использования в Украине», — отметили в ведомстве.
Правила для украинцев за рубежом — последние новости
В Германии действует строгое законодательство об обязательном посещении школ, аза прогулы уроков наказание грозит не только родителям, но и самим ученикам. О правилах и суммах штрафов рассказала украинская беженка Людмила Русина, которая в настоящее время проживает в этой стране.
Стоит отметить, что правительство Польши до 2028 года не планирует индексировать сумму социальной помощи на детей в рамках программы «800 Плюс», которая предоставляется, в частности, и беженцам из Украины, а критерии для выплат также не планируется менять.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.