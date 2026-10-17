Об этом знают далеко не все: женам военных напомнили о неожиданной «приятной новости» касательно отпусков

Реклама

Жены украинских защитников имеют законное право уходить в ежегодный отпуск в любое удобное для себя время или же согласовать свой отпуск с периодом отпуска мужа-военнослужащего. Для этого необходимо подать соответствующее заявление работодателю и предоставить подтверждение того, что супруг находится на военной службе.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Реклама

Как оформить отпуск супруге военнослужащего

Согласно статье 10 Закона Украины «Об отпусках», супруги военнослужащих имеют право на отдых в удобный для них период, даже если на предприятии или в учреждении уже полностью согласован и утвержден общий график отпусков.

Реклама

Порядок действий при оформлении:

подать работодателю заявление с указанием желаемых дат отпуска;

приложить официальный документ, подтверждающий факт прохождения мужем военной службы;

если отпуск планируется одновременно с отпуском мужа, обязательно указать об этом в тексте заявления.

«Это правило касается именно ежегодных отпусков. Другие виды (например, отпуска за свой счёт или учебные) регулируются другими нормами», — добавили в Волынском областном ТЦК и СП.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил дополнительные 60 миллиардов гривен на нужды Сил обороны, в частности 43,5 миллиарда гривен на выплаты военнослужащим и поддержку их семей, а также 16,6 миллиарда гривен на закупку вооружения и обеспечение военных.

Также сообщалось, что в ВСУ ввели единый образец приказа о ранении военнослужащих, который командир воинской части должен выдать в течение пяти дней со дня происшествия или получения информации о нем. Ранее единого образца не было, что создавало риск задержек с выдачей справки для выплат и могло влиять на выводы ВЛК.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров