Об этом знают единицы: на что способно хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло можно использовать для удаления любых пятен, даже масляных. Но это не единственная область его использования. Зачем нужно хозяйственное мыло?

Дачники широко используют хозяйственное мыло на огороде как средство борьбы с вредителями. Но существуют еще и другие сферы в быту, где хозяйственное мыло может оказаться полезным.

Для удаления царапин

Хозяйственное мыло может легко замаскировать мелкие царапины, которые появляются на мебели или других поверхностях (стекло, металл). Для этого нужно нанести небольшое количество средства на царапину, а затем оставить на несколько минут. Далее всего лишь протрите насухо и отполируйте, используя мягкую ткань.

Борьба с плесенью и грибком

Хозяйственное мыло отличается антибактериальными свойствами, поэтому его можно использовать, чтобы вывести из квартиры плесень и грибок. На пораженный участок нужно нанести толстый слой мыла, оставить на 1-2 часа, затем смыть чистой водой и протереть поверхность тканью.

Чтобы удалить неприятные запахи

Оно отлично справится с этой задачей, если неприятные запахи появились в кухне или других помещениях дома. Нужно всего-навсего нанести несколько капель воды с хозяйственным мылом на ткань и протереть все поверхности в тех комнатах, где вы чувствуете ароматы.

Уход за любимой обувью

Благодаря хозяйственному мылу можно сохранять кожу обуви в отличном состоянии. Нанесите на обувь тонкий слой мыла, дайте ему высохнуть, затем насухо вытрите мягкой тканью. Для достижения эффективного результата может потребоваться несколько процедур.

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