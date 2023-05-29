Об этой хитрости догадываются не все: как можно использовать кожуру от цитрусовых на кухне

Кожуру от цитрусовых используют как удобрение на огороде. Но, оказывается, это не единственная область, где она может быть полезной.
В составе цитрусовых кожуры можно обнаружить ряд полезных элементов, поэтому ее можно применять для ароматизации помещений. На этом возможности этого продукта не заканчиваются.
Используя кожуру от цитрусовых в качестве основы, можно приготовить уникальное средство для уборки кухни. Он полностью натуральный, а потому безопасен для здоровья.
Да и готовится такое средство очень просто. Нужно взять любую стеклянную банку, отправить туда кожуру от одного цитрусового фрукта, а затем залить по венчику столовым уксусом.
Далее закройте банку крышкой и оставьте ее на две недели, чтобы средство настояло.
Теперь вышедший раствор нужно отфильтровать, перелить в бутылку с распылителем и можно использовать на кухне. Некоторые также рекомендуют добавить в основной состав небольшое количество любого эфирного масла и воды. Но это не обязательно — раствор и так будет хорошо очищать поверхность.
Такое средство на основе кожуры от цитрусовых можно использовать для дезинфикации, а также для чистки сантехники.
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