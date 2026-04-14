Об этой льготе часто "забывают": что украинцам можно получить бесплатно в 2026 году

Многие пожилые люди уверены, что льготы на медицинские услуги постепенно отменяют. Особенно это касается стоматологии, где пациенты нередко убеждают, что бесплатных программ больше нет. Но на самом деле, часть таких льгот продолжает действовать просто о них редко говорят.

Об этом пишет издание «На пенсии».

Может ли ветеран труда бесплатно поставить зубные протезы?

80-летняя жительница Одесской области, ветеран труда и человек с инвалидностью I группы, рассказывает, что раньше имела льготу на зубные протезы, но теперь в больнице говорят, что программы нет.

Но на самом деле это не так. По закону, ветераны труда по-прежнему имеют право на бесплатное зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов). Однако действует ограничение совокупного дохода семьи: в 2026 году он не должен превышать 4 660 грн на человека за последние шесть месяцев.

Если в больнице говорят, что нет денег

Отказ в льготе можно обжаловать — по письменному заявлению, органам здравоохранения или даже суду.

Подайте письменное заявление на имя руководителя стоматполиклиники, добавьте копии документов и обязательно требуйте письменный ответ — с причиной отказа или разъяснения. Если говорят, что нет денег, обращайтесь в местный орган здравоохранения — там должны поставить в очередь или направить в поликлинику, где есть финансирование. Дополнительно можно пожаловаться на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по телефону 0800-501-720 или на горячую линию Минздрава — 0800-505-201.

Если в льготе отказывают без оснований, обращайтесь в суд. С документами поможет система бесплатной правовой помощи.

Напомним, в Украине в рамках евроинтеграции отменили ряд льгот для доноров крови, в том числе ежемесячную прибавку к пенсии, однако эти изменения коснутся не всех граждан.