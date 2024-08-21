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Об "одном народе" – ни слова: россияне объяснили, зачем им украинские земли, и шокировали Сеть

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Об "одном народе" – ни слова: россияне объяснили, зачем им украинские земли, и шокировали Сеть

Россияне уничтожили жилье людей на Донбассе / Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Ответы опрошенных просто шокируют.

Российских граждан спросили, почему зачем государству-агрессору украинские земли. Определенная часть россиян высказалась, что не понимает эту причину. Интересно, что ни один не упомянул о "денацификации" и "защите русскоязычных".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Россиян спросили, зачем им украинские территории

Россиян спросили, зачем им украинские территории

По словам респондентов, территории Украины, "являющиеся российскими", нужно "осваивать", ведь там "уголь" и "другие ресурсы". Мол, "историческая справедливость" должна быть восстановлена.

Мнения зомбированных россиян

  • Там все новое, там все хорошо
  • Я не вижу никакой пользы
  • Для них польза, для новых территорий
  • Восстановление определенной исторической справедливости
  • Там металл, там промышленность развита
  • Возможно, и нет даже
  • Просто российская территория, нужно ее защищать, нужно ее развивать, нужно ее осваивать

Напомним, в Таиланде российский турист под действием наркотиков пытался изнасиловать корову.

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