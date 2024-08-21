Российских граждан спросили, почему зачем государству-агрессору украинские земли. Определенная часть россиян высказалась, что не понимает эту причину. Интересно, что ни один не упомянул о "денацификации" и "защите русскоязычных".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Россиян спросили, зачем им украинские территории

По словам респондентов, территории Украины, "являющиеся российскими", нужно "осваивать", ведь там "уголь" и "другие ресурсы". Мол, "историческая справедливость" должна быть восстановлена.

Мнения зомбированных россиян

Там все новое, там все хорошо

Я не вижу никакой пользы

Для них польза, для новых территорий

Восстановление определенной исторической справедливости

Там металл, там промышленность развита

Возможно, и нет даже

Просто российская территория, нужно ее защищать, нужно ее развивать, нужно ее осваивать

Напомним, в Таиланде российский турист под действием наркотиков пытался изнасиловать корову.

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