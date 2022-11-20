Об отличии культуры РФ, Путина-Пушкина: Ткаченко и Жадан обсудили будущее Украины

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко начинает серию "культурных диалогов" с известными деятелями украинского культурного и информационного фронта.

Об этом говорится в Telegram-канале главы МКИП.

Интервью будут проходить в формате откровенного дружеского разговора. В выпусках речь будет идти о важных и острых темах культурной и информационной сферы.

В первом выпуске Александр Ткаченко и Сергей Жадан (украинский поэт, писатель, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма") поделились мыслями о послевоенном будущем украинских библиотек и книгоиздательской отрасли в целом, об отношении к сносу памятников Пушкину, мировой лояльности в Чайковский и Достоевский, а также роль русской культуры в войне против Украины.

"Когда россияне называют тебя фашистом — это, скорее, комплимент", — говорится в сообщении Ткаченко.

Больше о запрете российской культуры, культурном сопротивлении, Путине-Пушкине, "красных линиях" европейцев и какой будет Украина после победы в войне с РФ в интервью на канале МКИП по этой ссылке.

Напомним, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко приветствовал запрет на законодательном уровне российского контента – песен, выступлений российских артистов и распространение книг. По его словам, украиноязычный контент набирает обороты.

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