Оба этапа эвакуации из Сум завершились успешно: удалось спасти около 5000 человек

Оба этапа эвакуации из Сум завершились успешно: удалось спасти около 5000 человек

За день удалось эвакуироваться около 5000 человек, выехали около 1000 машин, которые уже находятся в безопасности.

Успешно завершились оба этапа эвакуации мирных жителей из Сум в Полтаву.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

За день удалось эвакуироваться около 5000 человек, выехали около 1000 машин, которые уже находятся в безопасности.

Первая колонна из 22 автобусов прибыла в Полтаву. 1100 иностранных студентов продолжат эвакуацию поездом во Львов. Все они в безопасности и получили питание. Вторая эвакуационная колонна из 39 автобусов также прибыла в Полтавскую область. Это дети, женщины, пожилые люди, иностранные студенты.

Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта.

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин добавил, что вторая колонна ночью уже доехала до Полтавы.

"Большинство эвакуированных — женщины и дети. Есть также и граждане Турции. Из Полтавы люди поехали по железной дороге на запад. Тем, кто захотел остаться, предоставляем убежище", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Сумах во время вражеских авиаударов погиб чемпион Украины по борьбе самбо.

Напомним, глава Сумской ОВА рассказал о преступлениях оккупантов. В результате авиаудара там погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи.