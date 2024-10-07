"Оба в бегах": депутатов-беглецов хотят исключить из комитетов ВР — о ком идет речь

Один из них дистанционно голосовал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об исключении беглых депутатов из состава комитетов. Речь идет прежде всего об Андрее Одарченко и Артеме Дмитруке.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на новое постановление.

"Одарченко исключить из состава антикоррупционного Комитета; Дмитрука исключить из состава правоохранительного Комитета. Прям очень символично: первый в бегах из-за расследования НАБУ по коррупции, второй из-за дела ДБР избиения правоохранителя... в обоих случаях профильные комитеты", — написал Железняк.

Что известно об Одарченко и Дмитруке

Напомним, 7 октября нардеп от "Слуги народа", бежавший из страны в Лондон в конце августа внефракционный Артем Дмитрук, дистанционно голосовал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Тем временем в ДБР подтвердили, что Дмитрук действительно нелегально покинул Украину и начали устанавливать лиц, которые помогли нардепу скрыться за границу.

Народный депутат Андрей Одарченко, ранее исключенный из фракции "Слуга народа" тоже, незаконно уехал за пределы Украины. Об этом стало известно 18 сентября. Ранее Одарченко предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафи Найему взятку в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тыс. долларов.

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