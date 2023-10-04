Оба взрослых в авто пили: в ДБР сообщили новые подробности стрельбы в Днепре

Государственное бюро расследований сообщило новые подробности об участниках стрельбы в Днепре, которая состоялась 29 августа. Тогда полицейский застрелил из пистолета мужчину. Оказалось, что и мужчина, и находившаяся за рулем женщина имели в крови алкоголь.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эксклюзивном комментарии токшоу "Говорит вся страна" на "1+1 Украина".

"Когда мы с вами говорим об убитом гражданском гражданине, действительно, следствие дало информацию о том, что (и дети напрямую, которые были в автомобиле, и гражданская жена подтвердили) накануне он выпивал и после того сел за руль. Что касается самой гражданской жены, то должен сказать, что у нее также найден алкоголь в крови 0,33 (промилле, при разрешенных 0,2 промилле — ред.)", — сказала Сапьян.

Напомним, 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре произошла стрельба, во время которой был убит гражданский мужчина. Тогда правоохранители остановили автомобиль, в котором находились женщина, дети и мужчина. Между полицейским и гражданским вспыхнул конфликт, мужчина начал агрессивно вести себя и жестоко избил патрульную. После чего напарник достал оружие и несколько раз выстрелил в правонарушителя.

После этого 23-летней участнице конфликта с патрульными избрали меру пресечения. Отметим, что она отказалась от адвоката и защищала себя сама.

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