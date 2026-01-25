"Обедали почти как друзья": СМИ раскрыли интересные подробности переговоров США, Украины и России в Абу-Даби

Преговоры

В Абу-Даби в пятницу и субботу 23-24 января состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Они стали новым этапом американских посреднических усилий, направленных на прекращение войны.

Об этом пишет Axios.

Подробности

Американские чиновники по итогам встреч заявили, что переговоры были «продуктивными» и позволили добиться определенного прогресса. По их словам, советники президента США Дональда Трампа вышли из переговоров с ощущением осторожного оптимизма.

Как отмечают в Вашингтоне, ключевым камнем преткновения остается вопрос территориального контроля на востоке Украины, однако именно по нему, по оценке американской стороны, удалось снизить разногласия между Киевом и Москвой.

Переговоры проходили на фоне очередной массированной атаки России по Украине. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью российские войска выпустили 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов по Киеву и другим городам. В этом контексте он отметил необходимость полного выполнения договоренностей с президентом США по усилению противовоздушной обороны.

По словам американских чиновников, подготовка к трехстороннему формату длилась несколько месяцев. Важную роль в этом сыграли встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе, а также четырехчасовые переговоры спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве.

«И Путин, и Зеленский согласились направить своих переговорщиков. Это свидетельствует о вере в возможность прогресса», — отметил один из американских чиновников.

В ходе переговоров в Абу-Даби стороны обсуждали весь спектр ключевых вопросов: территориальные требования России в Донбассе, статус Запорожской АЭС, а также возможные шаги по деэскалации, которые должны продемонстрировать реальное завершение войны.

По словам представителей США, дискуссии проходили без блокировок и срывов. «Мы видели много уважения в комнате, потому что стороны действительно искали решения», — отметил американский чиновник.

В конце второго дня переговоров три команды обедали вместе. «Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды», — сказал американский чиновник.

Президент Владимир Зеленский после доклада делегации назвал переговоры «конструктивными» и сообщил, что основной темой были возможные параметры прекращения войны. Он также подчеркнул важность готовности США осуществлять мониторинг и надзор за будущим процессом безопасности.

В то же время, украинские чиновники предостерегают от преждевременных выводов. По их словам, несмотря на «значительный прогресс», до сих пор не ясно, готов ли Владимир Путин предоставить своим переговорщикам полномочия по заключению реального соглашения.

Следующий раунд трехсторонних переговоров планируется провести 1 февраля. Они также пройдут в Абу-Даби.

Как сообщалось, американские чиновники называют встречу в Абу-Даби критическим шагом к следующей фазе переговоров. В Вашингтоне не исключают, что в случае дальнейшего прогресса процесс может в конечном итоге привести к личной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина — впервые за многие годы.

Речь идет о том, что переговоры могут быть проведены непосредственно в Москве или Киеве.

«Мы считаем, что такие встречи должны пройти перед саммитом лидеров. Мы не думаем, что до этого далековато. Если мы и дальше будем двигаться по нынешнему пути, то придем к этому», — подчеркнул американский чиновник.