"Объединение вокруг флага": опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому

Доверие к государственным органам, особенно к президенту – существенно возросло.

В Украине после полномасштабного вторжения РФ наблюдается эффект "сплочения вокруг флага".

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Как отмечается, доверие к государственным органам, особенно президенту — существенно возросло.

Сейчас 73% респондентов доверяют президенту (не доверяют – 21%), 54% доверяют Правительству (не доверяют – 38%), 49% доверяют региональным администрациям (не доверяют 34%), 51% доверяют местным властям (не доверяют - 38%).

“Общественным организациям доверяют 50%, не доверяют – 31%. Хотя баланс доверия-недоверия является положительным, однако существенная доля не доверяющих вызывает определенную обеспокоенность”, — отметили в КМИС.

Напомним, что в Украине телевидение перестало доминировать, на его смену пришли интернет-источники.