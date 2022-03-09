Объектам энергетической инфраструктуры нанесен ущерб на десятки миллиардов гривен — Галущенко

В целом украинская энергосистема работает стабильно.

По предварительным оценкам, объектам энергетической инфраструктуры Украины нанесен ущерб в десятки миллиардов гривен.

Ремонтные бригады пытаются возобновить газо- и электроснабжение населенных пунктов как можно скорее.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Наиболее серьезные проблемы сейчас есть на участке газопровода "Донецк-Мариуполь".

"Там большой разрыв. Но ведутся активные боевые действия. Там стоят бригады, готовые моментально пойти на устранение, но ждем соответствующих возможностей с точки зрения безопасности", — отметил министр.

Также среди проблемных по восстановлению газо- и электроснабжения глава Минэнерго назвал районы к северу от Киева. Там удалось восстановить электроснабжение некоторым городкам, но для многих проблемы остаются.

В целом украинская энергосистема работает стабильно, Украина 13-й день работает в изолированном режиме.

Министр также подчеркнул, что после победы Украина восстановит и осовременит свою энергетическую инфраструктуру до европейского уровня.

Напомним, персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам.

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