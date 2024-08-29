Объем отключений электроэнергии увеличен в Киеве и 15 областях – "Укрэнерго"

Сегодня будут применяться три очереди отключений.

В Украине из-за боевых действий, а также по другим причинам обесточены 568 населенных пунктов, поэтому ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений. Следовательно – с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве будут действовать три очереди отключений одновременно", — говорится в сообщении.

В настоящее время украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Ранее стало известно, что "Укрэнерго" обновило информацию об отключениях электроэнергии в четверг, 29 августа.

26 августа российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.

Под ударом оказалась энергетика в 15 областях. "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света в разных городах Украины.

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