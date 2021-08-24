"Обещаем поддержку в защите от агрессии РФ": госсекретарь США поздравил с 30-летием Независимости Украины

"Обещаем поддержку в защите от агрессии РФ": госсекретарь США поздравил с 30-летием Независимости Украины

В США убеждены, что демократическая, процветающая и безопасная Украины отвечает интересам не только народа Украины, но и международного сообщества.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с Днем Независимости и отметил, что в течение 30 лет США поддерживали Украину.

Свое заявление глава американского Госдепа опубликовал на официальном сайте департамента.

"От имени Соединенных Штатов Америки — наилучшие пожелания Украине в связи с празднованием Дня Независимости", — отметил Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что 30 лет назад Верховная Рада "сделала смелый выбор в пользу нового курса Украины как независимого, демократического и суверенного государства, основанного на европейских ценностях". За три десятилетия, прошедшие после этого исторического решения, траектория движения Украины к ее евроатлантическому будущему была четкой, и украинский народ может гордиться своими достижениями. Блинкен также отметил, что в течение всего этого периода США поддерживали украинцев:

"США твердо убеждены, что демократическая, процветающая и безопасная Украины отвечает интересам не только народа Украины, но и США и международного сообщества. Мы и дальше поддерживаем вас в усилиях по реализации ваших евроатлантических целей и защите от агрессии России".

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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