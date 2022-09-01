Обещал купить телефон и финансировать все прихоти: в Одесской области дядя насиловал своего 13-летнего племянника

43-летний мужчина долгое время насиловал своего 13-летнего племянника.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Мужчине уже сообщили о подозрении в изнасиловании ребенка. За совершенное ему грозит наказание лишением свободы сроком до пятнадцати лет.

"Установлено, что фигурант уговорил мальчика вступить с ним в сексуальные связи, а затем делал это регулярно, пообещав ему за это приобрести телефон, оплатить развлечения и выполнять любые прихоти. По месту жительства правонарушителя полицейские провели неотложный обыск, во время которого изъяли личные вещи мужчины и ребенка и отобрали у обоих биологические образцы", — рассказывают в полиции.

43-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, что в Днепре судили мужчину, который вблизи заправки изнасиловал 11-летнюю девочку.

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