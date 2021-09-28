Обещал миллионы долларов и забрать в США: "иностранец" выманил в украинки более 185 000 гривен

Обещал миллионы долларов и забрать в США: "иностранец" выманил в украинки более 185 000 гривен

Потерпевшая обратилась в полицию.

Жительница Черкасской области отдала "иностранцу" более 185 тыс. грн, потому что мужчина пообещал отдать ей на хранение свою пенсию в размере 2 млн дол. и забрать в США.

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Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

С "иностранцем" 37-летняя женщина познакомилась в Интернете. Мужчина рассказал, что у него есть 2 млн дол. пенсии, которую он заработал за 2 года службы в США и попросил украинку сохранить эти деньги у себя. Однако, чтобы получить эти средства по почте, женщина должна была передать иностранцу 185 892 гривен, что она и сделала. Женщину тогда не смутил тот факт, что получатель средств — это клиент украинского банка. Также мужчина пообещал, что со временем приедет в Украину и заберет женщину к себе.

"У нее не возникало никаких подозрений пока, "иностранец из Интернета" не попросил снова перечислить почти сто тысяч гривен для якобы оформление документов в полиции связанных с переездом. Тогда женщина поняла — ее обманули", — сообщили в полиции.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернополе женщина передала "итальянцу" 217000 гривен, потому что хотела встретиться.

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