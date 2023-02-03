Обещал откупить от армии за 5 тыс долларов: СБУ поймала с поличным чиновника военно-врачебной комиссии Минобороны

Служба безопасности Украины совместно с ДБР разоблачила на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны, наладившего механизм получения денег от граждан призывного возраста.

Об этом сообщает Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Правоохранители узнали, что должностное лицо за разные суммы взяток предлагало мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения. В частности, сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 5 тысяч долларов из призывника.

За эту сумму мужчина обещал призывнику заключение комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате.

Фото: Служба безопасности Украины

Нарушителя задержали прямо на рабочем месте при получении второй части взятки. Во время обысков на работе и дома у коррупционера правоохранители обнаружили большие суммы наличных денег в разных валютах на общую сумму более 5 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), фигуранта поставлено в известность о подозрении. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области также будут судить работника военкомата. Он требовал взятку с призывника за непрохождение службы.

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