Обещал подарить телефон: в Одесской области мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку

В Одесской области мужчина пообещал 10-летней девочке подарить телефон, а затем изнасиловал. Теперь он за решеткой проведет 13 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

"Мужчина в начале сентября 2023 года пригласил к свой дом 10-летнюю дочь родственников, пообещав подарить два мобильных телефона и рюкзак. Находясь вместе с девочкой в комнате дома, схватил ее и, используя беспомощное состояние малолетней, совершил действия сексуального характера по отношению к ней, применяя физическое насилие и угрозы. Осужденный приказал девочке никому не рассказывать о совершенных им противоправных действиях, а на вопрос матери сказать, что они вместе резали курицу", — говорится в сообщении.

Осужденный, несмотря на наличие безоговорочных доказательств совершения преступления, не раскаялся в содеянном и отрицал свою вину.

Злоумышленник признан виновным в изнасиловании малолетней (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Он приговорен к 13 годам заключения с внесением его данных в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Ранее стало известно, что в Кривом Роге мать изнасиловала родную 2-летнюю дочь.

А в Киеве отец изнасиловал родную дочь во время просмотра фильма.

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