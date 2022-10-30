Обещал показать котенка: в Днепре мужчина изнасиловал ребенка

В Днепре мужчина, уже имевший проблемы с законом, совершил новое преступление – изнасиловал девочку.

В Днепре ранее судимый мужчина совершил преступление – изнасиловал 11-летнюю девочку.

Об этом сообщили в областной Днепропетровской прокуратуре.

"Прокуроры в суде доказали, что 6 августа 2022 года ранее судимый мужчина подошел к 11-летней девочке, которая гуляла на детской площадке возле своего дома. Под вымышленным поводом показать котенка злоумышленник пригласил ее в свой дом. Затем, угрожая ножом, мужчина завязал руки, заклеил рот ребенку и изнасиловал его", — говорится в сообщении ведомства.

Следующие 12 лет злоумышленник будет отбывать в тюрьме.

Ранее стало известно, что в Винницкой области 56-летний мужчина несколько лет насиловал свою малолетнюю дочь.

А Хмельницкий суд назначил 13 с половиной лет тюрьмы 35-летнему мужчине, который в феврале этого года изнасиловал малолетнего мальчика.

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