Обещал показать щенка: в Днепре мужчина похитил двух детей

Злоумышленник, уже имевший ранее проблемы с законом, своей вины не признал.

Житель г. Днепра осужден за незаконное лишение свободы и похищение двух малолетних детей. Ему назначено наказание – 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в областной прокуратуре Днепропетровской области.

Злоумышленник, находясь в подъезде многоэтажки Синельниковского района, подошел к девочкам в возрасте четырех и семи лет. Под придуманным предлогом показать щенка он пригласил их в заброшенный дом.

"Угрожая избиением, связал руки старшему ребенку. Воспользовавшись тем, что нападающий отвлекся, 4-летняя девочка сбежала домой. Она рассказала обо всем родителям, которые вызвали сотрудников полиции", — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый свою вину не признал. Однако суд, оценив предоставленные ювенальными прокурорами доказательства, признал мужчину виновным в инкриминируемом правонарушении.

Мужчина, кстати, раньше имел проблемы с законом.

Напомним, пограничники Чопского отряда в Закарпатье предупредили незаконный вывоз двухлетнего ребенка отцом-иностранцем, который похитил его у матери.

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