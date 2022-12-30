Обещал показать щенка: в Днепре мужчина похитил двух детей

Злоумышленник, уже имевший ранее проблемы с законом, своей вины не признал.
Житель г. Днепра осужден за незаконное лишение свободы и похищение двух малолетних детей. Ему назначено наказание – 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в областной прокуратуре Днепропетровской области.
Злоумышленник, находясь в подъезде многоэтажки Синельниковского района, подошел к девочкам в возрасте четырех и семи лет. Под придуманным предлогом показать щенка он пригласил их в заброшенный дом.
"Угрожая избиением, связал руки старшему ребенку. Воспользовавшись тем, что нападающий отвлекся, 4-летняя девочка сбежала домой. Она рассказала обо всем родителям, которые вызвали сотрудников полиции", — говорится в сообщении ведомства.
Обвиняемый свою вину не признал. Однако суд, оценив предоставленные ювенальными прокурорами доказательства, признал мужчину виновным в инкриминируемом правонарушении.
Мужчина, кстати, раньше имел проблемы с законом.
Напомним, пограничники Чопского отряда в Закарпатье предупредили незаконный вывоз двухлетнего ребенка отцом-иностранцем, который похитил его у матери.
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