Обещал помочь, а сам изнасиловал: в Одесской области мужчина получил срок за ряд преступлений

В Одесской области мужчина изнасиловал женщину, с которой познакомился на улице.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители уточнили, что потерпевшая обратилась с заявлением о том, что незнакомый ей мужчина, с которым она познакомилась на улице, заманил ее к себе домой, где избил, изнасиловал и отобрал личные вещи и деньги.

Полицейские выяснили, что злоумышленник во время разговора с женщиной узнал, что она ищет работу, и, воспользовавшись этим, пообещал отвезти ее якобы на свое предприятие и трудоустроить, но по дороге заехал с ней домой, чтобы взять какие-нибудь вещи.

"Однако в доме мужчина сразу нанес женщине несколько ударов кулаком по голове, пригрозил ножом и изнасиловал. А после этого снова избил и отобрал деньги, мобильный телефон, золотые украшения", — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленника разыскали и задержали, изъяв у него имущество потерпевшей.

Санкция части 1 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а санкция части 4 статьи 187 (разбой) того же кодекса – от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что на Волыни мужчина изнасиловал ребенка. Ему назначено наказание – 8 лет лишения свободы.

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