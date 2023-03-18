Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обещал помочь выехать из оккупации: в Киеве задержали мошенника

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
162
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обещал помочь выехать из оккупации: в Киеве задержали мошенника

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Получив 50% стоимости услуги, "бизнесмен" исчезал.

Киевские следователи задержали 31-летнего жителя Житомирщины, обещавшего "эвакуацию" с временно оккупированных территорий. Впрочем, получив 50% задатка, исчезал.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Отмечается, что у злоумышленника были двое сообщников. Они размещали объявления в Сети о предоставлении услуг перевозки. В частности, обещали перевезти людей с инвалидностью, а также гуманитарные и другие грузы с оккупированных территорий.

Но, получив 50% стоимости услуги, бизнесмены блокировали номера телефонов клиентов. От действий злоумышленников пострадали не менее восьми человек.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают местонахождение его сообщников и других причастных лиц.

Напомним, жительница Одессы получила 5 лет заключения за продажу украинским военным несуществующего снаряжения через соцсети. Злоумышленница обещала отправить товар после перевода на указанную карту денег. После получения денег она никакого товара не отправляла, поскольку ничего не было.

Читайте также:

Красота по-мошеннически: в Киеве аферистка делала дорогие косметические процедуры и исчезала не заплатив

Красота по-мошеннически: в Киеве аферистка делала дорогие косметические процедуры и исчезала не заплатив

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
162
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация