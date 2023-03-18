Обещал помочь выехать из оккупации: в Киеве задержали мошенника

Киевские следователи задержали 31-летнего жителя Житомирщины, обещавшего "эвакуацию" с временно оккупированных территорий. Впрочем, получив 50% задатка, исчезал.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Отмечается, что у злоумышленника были двое сообщников. Они размещали объявления в Сети о предоставлении услуг перевозки. В частности, обещали перевезти людей с инвалидностью, а также гуманитарные и другие грузы с оккупированных территорий.

Но, получив 50% стоимости услуги, бизнесмены блокировали номера телефонов клиентов. От действий злоумышленников пострадали не менее восьми человек.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают местонахождение его сообщников и других причастных лиц.

Напомним, жительница Одессы получила 5 лет заключения за продажу украинским военным несуществующего снаряжения через соцсети. Злоумышленница обещала отправить товар после перевода на указанную карту денег. После получения денег она никакого товара не отправляла, поскольку ничего не было.

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