Обещал повлиять на врачебную комиссию: на Хмельнитчине работника военкомата задержали на взятке

В Хмельницкой области сотрудника военкомата разоблачили на получении 4500 долларов США от военнообязанного.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый получил от военнообязанного 4500 долларов США. За эти средства военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию его непригодным к военной службе и последующему установлению группы инвалидности.

Таким образом, военнообязанный планировал незаконно уехать за границу.

Правоохранители задержали работника военкомата при получении средств. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тыс грн залога, а также он отстранен от должности.

Правоохранители устанавливают причастность к преступлению других лиц.

Напомним, в Одесской области в воинской части избили военного (подробности, фото).

Читайте также: