Обещал "пригнать" машины из-за границы: на Львовщине арестовали киевлянина, который взорвал авто с 4 людьми

Мужчину, пытавшегося убить 4 человека, которые дали ему деньги для покупки авто за границей, арестовали.

Суд избрал меру пресечения киевлянину, который пытался гранатой взорвать автомобиль с четырьмя людьми во Львовской области. За покушение на убийство мужчину арестовали без права внесения залога.

Об этом сегодня, 31 июня, сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, 27 мая мужчина пытался убить четырех своих товарищей. С этой целью он оставил в припаркованном автомобиле, где находились его знакомые, свой рюкзак с гранатой. После ее активации злоумышленник отошел на безопасное расстояние. В результате взрыва четверо людей получили травмы.

Фото: Полиция Львовской области

Подрывник был задержан и взят под стражу без альтернативы внесению залога. Ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Как ранее сообщалось, несколько недель назад киевлянин предлагал своим знакомым — тоже жителям Киевской области, передать ему по несколько тысяч долларов, за которые он должен был приобрести автомобили за границей, доставить их на территорию Украины, после чего отдать "клиентам". 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, а третий — в возрасте 43 года, передали злоумышленнику значительную сумму, однако автомобилей он не купил, а деньги присвоил.

Злоумышленник заявил, что машины в ближайшее время должны прибыть из-за границы и вместе с будущими владельцами приехали на Львовщину встречать несуществующие авто.

Когда все сели в автомобиль Mitsubishi, он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой, предположительно Ф-1, травмировав находившихся в салоне людей. К счастью, никто из них не погиб.

Фото: Львовская обласная прокуратура

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