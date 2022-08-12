Обещал "решить вопрос": в Полтаве задержали судью, который должен был передать взятку коллеге, но передумал

Судья в Полтаве пытался стать посредником и "решить вопрос" по иску по гражданскому делу. Однако средства, которые подсудимый передавал коллеге-судье, нарушитель присвоил себе.

Так, полтавский судья, ссылаясь на свои знакомства с другими судьями, пообещал лицу, против которого было заведено дело, "решить этот вопрос" со своими коллегами за определенную сумму средств. Однако когда судья-нарушитель получил соответствующую сумму, эти средства он присвоил себе.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, судья заверил, что судебное решение в свою пользу лицо может получить только заплатив 10 тыс. долларов. Однако как выяснилось, указанные средства судья-нарушитель и не пытался передать за решение вопроса, а распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, установлено, что указанный судья внес ложные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2020 год, не указав информацию о квартире и паркоместо в Полтаве, а также автомобиль, которым он непосредственно пользовался, однако право собственности было оформлен на его родственников.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Полтавской области разоблачили начальника районного военкомата, который за деньги обещал "освободить" от мобилизации. В коррупционную схему начальник военкомата привлек местного правоохранителя, который был посредником.

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