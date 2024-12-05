Обещал службу в тылу: в Житомире разоблачили военного-злоумышленника

Военнослужащий требовал деньги от мужчины призывного возраста, обещая комфортную службу в тыловом подразделении.

В Житомире пограничники разоблачили военного одной из частей на злоупотреблении влиянием для решения вопроса прохождения службы. Мужчина обещал военнообязанному за деньги устроить его на службу в тылу.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Оперативные сотрудники 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов задокументировали в Житомире факт преступной деятельности лица, злоупотреблявшего влиянием для решения вопроса о прохождении военной службы.

Также читайте Мужчина получил повестку и вместе с полицейским придумал хитрый план, как избежать мобилизации

"В частности, речь шла об обеспечении службы военнообязанного в воинской части, которая не привлекается к выполнению задач в зоне активных боевых действий", — уточнили в ГПСУ.

За свои "услуги" злоумышленник планировал получить от "клиента" 5000 долл. Эти средства якобы должны были быть переданы работникам ВВК.

Фигурант был задержан при получении первого транша взятки в размере 3000 долл. Мероприятия проводились в рамках сопровождения уголовного производства, начатого по статье "Злоупотребление влиянием".

Злоумышленником оказался 53-летний действующий военнослужащий одной из частей. Он требовал и получил деньги от мужчины призывного возраста, обещая сначала оформление ограниченной пригодности к службе, а затем обеспечение службы в тыловом подразделении.

Задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 151 400 грн.

В Житомире задержан военный, который требовал деньги в обмен на тыловую службу / Фото: Госпогранслужба Украины

В Житомире задержан военный, который требовал деньги в обмен на тыловую службу / Фото: Госпогранслужба Украины

В Житомире задержан военный, который требовал деньги в обмен на тыловую службу / Фото: Госпогранслужба Украины

К слову, полиция разоблачила в Киеве членов организованной группы, которые фабриковали выводы ВВК для уклонистов и переправляли их через госграницу.

Читайте также: