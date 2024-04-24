Обещал устроить мобилизованного в тыловую часть: во Львове ДБР задержало военного

Военнослужащий требовал у мобилизованного три тысячи долларов за помощь в переводе его в тыловую часть.
Сотрудники ДБР совместно с СБУ сообщили о подозрении военнослужащему территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ на Львовщине, который требовал у мобилизованной взятки в размере трех тысяч долларов за помощь в переводе ее в тыловую часть.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
По информации ДБР, мужчина проходил курс базовой общевойсковой подготовки в одной из воинских частей Ровенской области. Он обратился к чиновнику службы правопорядка консультацией по дальнейшей службе и назначению в воинскую часть. Он заверил, что за деньги может договориться с нужными людьми о его зачислении в воинскую часть, которая дислоцируется на Львовщине или Ровенщине.
"Мол, так мобилизованный сможет избежать отправления в зону боевых действий", — добавили работники ДБР.
Правоохранители задержали фигуранта после получения всей суммы взятки.
Тем временем в России задержали заместителя министра обороны Шойгу. Тимур Иванов был арестован по подозрению в получении взятки.
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