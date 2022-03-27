Обещал вывезти из Чернигова, а вместо этого исчез: полиция задержала перевозчика-мошенника

Обещал вывезти из Чернигова, а вместо этого исчез: полиция задержала перевозчика-мошенника

Молодому человеку удалось обмануть более 20 украинцев.

Правоохранители задержали молодого человека, который рекламировал услуги перевозки людей из "горячих точек" в безопасные места, а оставил людей на произвол судьбы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что у мужчины были расценки перемещения. Так, на территории Украины стоимость была 300-500 гривен. Выезд за границу стоил в пределах 1500-5000 гривен. Впрочем, после получения подписки он исчезал.

Злоумышленник успел обмануть более 20 человек со всей Украины. За свои услуги получил 60 тысяч гривен.

Киберполиция вышла на след мошенника после заявления потерпевших. Люди рассказали, что пытались уехать из Чернигова, страдающего от обстрелов российских оккупантов. Впрочем, после предоплаты "перевозчик" исчез.

Правоохранители задержали молодого человка. Сейчас "перевозчик" раскаивается за свои поступки. Впрочем, это не поможет ему уйти от ответственности.

Как сообщалось ранее, 47-летний местный житель занимался поиском жилья для переселенцев. Несколько дней назад нашел объявление об аренде квартиры на одном из сайтов. Мужчина позвонил по указанному там телефону и договорился о цене жилья. В Красилове Хмельницкой области мошенник выдурил у волонтера четыре тысячи гривен. Когда перечислил деньги, мужчина исчез.

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